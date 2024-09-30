Бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины.

Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского относительно пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины), которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование постановлений следственного судьи в Верховный Суд. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424 УПК Украины.

Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и подлежащими рассмотрению коллегией суда.

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В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы положить конец произвольному пренебрежению правами человека и астрономическим миллиардным залогам.

"Мы используем все доступные нам инструменты защиты. Если закон позволяет произвольное пренебрежение правами человека - мы будем оспаривать такой закон. Надеемся, что Конституционный Суд положит конец астрономическим миллиардным залогам, которые даже невозможно обжаловать в Верховном Суде", - прокомментировал новость адвокат Александр Лысак.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривень.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривень на домашний арест или личное обязательство.