Областным властям пока известно, что более 170 человек находятся в заложниках.

На временно оккупированных частях Запорожской области российские оккупанты похитили 415 гражданских украинцев.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

По его данным, еще более 170 человек находятся в заложниках.

Старух пояснил, что похищенным считается то лицо, которое находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги за выкуп, значительно больше.

Для поиска людей еще в марте была создана областная комиссия, которая собирает информацию о таких случаях.

"На временно оккупированных территориях продолжают похищать людей. Для поиска и исследования ситуаций еще в марте была создана областная комиссия, которая собирает информацию о таких случаях", - говорится в сообщении.

Также в Запорожской области продолжается эвакуация мирных жителей. И хотя коридоров пока нет, всех тех, кто проживает на потенциально опасных территориях, призывают выезжать вглубь Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что ночью 23 июля в оккупированной Кирилловке Запорожской области раздались взрывы, в то же время оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Запорожья.

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