Ее отвезли в Донецк для проведения "следственных действий" в связи с тем, что она якобы скрывала и поддерживала военнослужащих ВСУ.

В пгт Розовка Запорожской области оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко, которая сотрудничает с информационным агентством УНИАН.

Об этом УНИАН сообщила сестра журналистки Александра Дубченко.

"Со слов так называемого коменданта Розовки, мою родную сестру забрали в Донецк для проведения "следственных действий" в связи с тем, что она скрывала и поддерживала военнослужащих ВСУ", - рассказала она.

По ее информации, в последний раз Ирина выходила на связь 26 марта.

Журналистка проживала в Розовке в связи с необходимостью ухаживать за пожилой бабушкой. Свою малолетнюю дочь за несколько дней до задержания Ирина успела отправить к родителям в Запорожье.

Как сообщил в Facebook местный журналист Яков Носков, Ирину сдали врагам местные жители.

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