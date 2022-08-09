Девушка уже была в браке за украинцем.

Боец Вооруженных сил Украины не смог оформить официально отношения. Дело в том, что его возлюбленная гражданка Российской Федерации.

Об этом рассказал днепровский журналист Валерий Гарагуц в Facebook.

Отмечается, что в ЗАГСе Днепра отказали заключить бойцу ВСУ и гражданке РФ. Женщина родилась в Москве, но вышла замуж за жителя Днепра. Спустя какое-то время они развелись. Женщина осталась жить в Днепре. При этом у нее был вид на постоянное проживание в Украине.

После развода женщина начала встречаться с парнем, который служил в ВСУ. Мужчина служил с 2014 года. У него появилась возможность приехать и пара решила оформить отношения, но в ЗАГСе им отказали.

"В стране военное положение и какие-либо услуги гражданам из страны агрессора не предоставляются, поэтому гражданину Украины в свободном выборе жены было отказано. Выехать в другую страну для заключения брака не могут, к тому жених служит в ВСУ. Обратиться в суд было бы хорошим вариантом, но жених на войне, а невеста – гражданка России", – говорится в сообщении.

При этом журналист напомнил, что статья 51 Конституции Украины говорит, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Кроме того, закон Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства на территории Украины пользуются такими правами и свободами, как и граждане Украины.

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