В Мукачево развернули самый большой в Украине флаг с олимпийской символикой.
Об этом сообщает Мукачевский городской совет.
Читайте такжеЗеленский встретился с украинскими олимпийцами и передал им флаг от военных (фото)
Флаг размером 32 метра 32 сантиметра на 1,5 метра развернули на стадионе ДЮСШ 30 юных спортсменов.
Рекорд приурочен к ХХХІІ летним Олимпийским играм в Японии.
Его официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
Мукачевцы могли оставить свои пожелания олимпийской сборной Украины записями на флаге.
Флаг передадут украинским олимпийцам.
Олимпиада в Токио
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля до 8 августа. Около 11 тыс. атлетов со всего мира будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.
Украину на играх будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram