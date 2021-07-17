Флаг передадут украинским олимпийцам.

В Мукачево развернули самый большой в Украине флаг с олимпийской символикой.

Об этом сообщает Мукачевский городской совет.

Читайте такжеЗеленский встретился с украинскими олимпийцами и передал им флаг от военных (фото)

Флаг размером 32 метра 32 сантиметра на 1,5 метра развернули на стадионе ДЮСШ 30 юных спортсменов.

Рекорд приурочен к ХХХІІ летним Олимпийским играм в Японии.

Его официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Мукачевцы могли оставить свои пожелания олимпийской сборной Украины записями на флаге.

Флаг передадут украинским олимпийцам.

Олимпиада в Токио

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля до 8 августа. Около 11 тыс. атлетов со всего мира будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.

Украину на играх будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева