Компания специализируется на изготовлении бытовой химии и от начала полномасштабного вторжения РФ пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев, а именно – олигарха, который владеет косметической корпорацией в РФ и является членом политической партии "Единая Россия".

В Винницкой области арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн.

Как сообщает Служба безопасности Украины, эта фирма специализируется на изготовлении бытовой химии и от начала полномасштабного вторжения РФ пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев, а именно – олигарха, который владеет косметической корпорацией в РФ и является членом политической партии "Единая Россия".

СБУ отмечает, что топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывезя ее на территорию Одесской области. Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без имеющихся на то соответствующих документов.

В то же время противоправная схема по выводу активов была заблокирована и сейчас по решению суда на косметический бизнес российского олигарха в Украине наложен арест. Это касается, в частности корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн; продукции и сырья, стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах предприятия.

Досудебное расследование по данному факту продолжается по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы); ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации); ч. 1 ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла).

В результате проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов изъяты терминалы мобильной связи, ноутбуки, жесткие диски, серверное оборудование и документы с доказательствами противоправной деятельности. Опломбировано 70 единиц оборудования для производства бытовой химии, складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом до 100 тыс. тонн.

По данным СБУ, все выявленные активы предприятия будут переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

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