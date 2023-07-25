Одесские священнослужители уверяют, что не хотят даже упоминать о Московском патриархате.

В Одесской епархии Украинской православной церкви уверяют, что уже не молятся за русского патриарха Кирилла, как это было до 24 февраля 2022 года.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Одесса" заявил протоиерей Одесской епархии УПЦ Максимиан Погореловский.

В частности, он это сказал, комментируя российскую атаку на Одессу, которая состоялась в ночь на 23 июня, когда значительные повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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"Не надо нас обижать, и говорить о каком-то Московском патриархате. Мы - Украинская православная церковь, которая отделилась, которая является полностью автономной и на это есть Томос, который нам предоставлен в 1990 году. То есть, Церковь наша зарегистрирована за год до признания независимости Украины, как Украинская православная церковь без какого-либо Московского патриархата, который где-то там в России", - подчеркнул протоиерей.

Он уверяет, что УПЦ много делает для украинских защитников, в частности регулярно отправляет на фронт какую-то помощь. По его словам служители УПЦ молятся за победу и независимость Украины и вспоминают в молитвах митрополита Онуфрия

В то же время, Погореловский подтвердил: до 24 февраля 2022 года в УПЦ была традиция, которая оставалась с советских времен – в молитвах священники вспоминали русского патриарха Кирилла. Но после полномасштабного вторжения РФ во всей УПЦ это больше не происходит.

"Это уничтожено на тысячи лет. Мы никакого отношения не имеем к ним. Имели до войны, только духовное, как все православные в мире. Сегодня этого отношения и даже общения с ними не имеем из-за страшной позиции, которую занял предстоятель (РФ - УНИАН) и еще некоторые представители Русской Православной церкви", - говорит представитель епархии.

Также он рассказал, что над священниками, которые остались на оккупированных территориях, спецслужбы РФ издеваются и запрещают упоминать имя Онуфрия.

Он отметил, что как священнослужитель не имеет права кого-то за что-то осуждать, но, как гражданин Украины уверен, что атака не в центре Одессы была совершена РФ намеренно, чтобы люди начали бояться, сломать дух нашей нации, сломать одесситов, но мы видим, что это получило обратную реацию.

Также Погоредовский рассказал о разрушениях, которые потерпел Спасо-Преображенский кафедральный собор, который находится в центре Одессы.

"Ракета попала прямо в самое сердце храма, в алтарную часть – самое главное место, где совершается литургия. Алтарь просто исчез. Была такая сила удара, что снесло полутораметровую стену, которая располагалась рядом. Перевернулась колоннада, навесившая над центральным престолом собора. Но ракета пробила минус два этажа вниз, где повредила разницу, где хранилась вся одежда священнослужителей, иконы и очень ценные книги", - рассказал протоиерей.

По его словам, чудом уцелела икона Касперовской Божьей Матери, которая находилась в эпицентре взрыва. Также не пострадали Иверская икона, мощи святого Иннокентия и саркофаг с прахом супругов Воронцовых.

По его данным, икона Спаса Нерукотворного, которую в 2010 году подарил патриарх Кирилл, исчезла.

Удар по Свято-Преображенскому кафедральному собору

Напомним, в ночь на 23 июля российские военные нанесли мощный ракетный удар по Одессе. В результате значительных повреждений получили Спасо-Преображенский собор и еще почти 30 домов-памятников архитектуры в центре города, которое находится под защитой ЮНЕСКО.

Из-за атаки один человек погиб, более 20, в том числе-дети, получили ранения.

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