Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Катаре

Игра против Каролины Муховой из Чехии закончилась со счетом 6:4, 6:2.

В Дохе (Катар) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира серии WTA - Qatar Total Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову из Чехии.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

За это время украинка сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 65 розыгрышей очка против 54 - у соперницы.

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) - Юлия Гергес (Германия).

Как сообщал УНИАН, турнир в Катаре проходит с 10 по 16 февраля.