Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Катаре
16:16, 14 февраля 2019Другое
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Игра против Каролины Муховой из Чехии закончилась со счетом 6:4, 6:2.
Свитолина вышла в полуфинал турнира в столице Катара / Reuters
В Дохе (Катар) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира серии WTA - Qatar Total Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову из Чехии.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продолжался 1 час и 22 минуты.
За это время украинка сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 65 розыгрышей очка против 54 - у соперницы.
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) - Юлия Гергес (Германия).
Как сообщал УНИАН, турнир в Катаре проходит с 10 по 16 февраля.
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