В городе заметили объявление о том, что не будут обслуживать хасидов из-за COVID-19.

Сегодня, 11 сентября, открыто уголовное производство по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам) УК Украины.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области, передают Jewishnews.

Отмечается, что соответствующее заявление об инциденте подал в полицию руководитель Объединенной Еврейской общины Украины.

Речь идет о том, что в Умани заметили объявление о том, что не будут обслуживать хасидов из-за COVID-19.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что данную табличку установил хозяин кафе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса COVID-19.

Служащие полиции изъяли вещественные доказательства и направила их на соответствующее экспертное исследование.

В данный момент следствие по этому инциденту продолжается.

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Автор: УНИАН