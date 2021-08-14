Спасатели также показали, как тушили очаги пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.

Отряд украинских пожарных продолжает помогать греческим коллегам в тушении масштабных лесных пожаров в этой стране.

Главное управление ГСЧС в Киеве поделилось в соцсети фотографией наших пожарных, которые уже неделю работают в Греции.

"В Греции настоящая жара, а наши ребята всегда в боевой готовности и под пристальным наблюдением врача медицинского центра ГСЧС Евгении Менжулиной. Нашим спасателям сил и сил, в борьбе с огнем в Греции, а вам дорогие читатели - безопасных и хороших выходных", - пожелали в ГСЧС.

Читайте такжеЕвропа в огне: лесные пожары охватили Черногорию и Хорватию (видео)

Спасатели также показали, как тушили отдельные очаги пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес. В течение дня ликвидированы очаги пожаров на общей площади 3,2 га, работы продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая