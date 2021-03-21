На данный момент большинство старых еврейских кладбищ никак не обозначены.

Более 3 тыс. еврейских кладбищ находятся под угрозой исчезновения, об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

В ОЕОУ объявили о запуске программы по сохранению еврейских кладбищ путём установки памятных знаков и табличек на кладбищах с информацией о периоде захоронений.

На данный момент большинство старых еврейских кладбищ никак не обозначены, они находятся как в центре городов, чем привлекательны под застройку, так и в лесах, полях. В последнем случае нередко оставшиеся надгробные камни (мацевы) переносят с места захоронений и местные фермера распахивают эту землю.

Согласно принципам иудаизма, на кладбищах нельзя копать, строить и вести жизнедеятельность, так как земля на кладбище считается святой. Каждое надгробие и целое кладбище неприкосновенны, к тому времени, пока известно о его местонахождении.

19 марта состоялось первое открытие памятной таблички в пгт. Летичев (Хмельницкая область). Кладбище долгое время было никак не обозначено, а захоронения здесь велись, как минимум, с начала 20 века.

В организации отметили, что уже направили десятки писем для получения разрешений на установку памятных знаков и табличек по всей Украине.

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Автор: Иван Бойко