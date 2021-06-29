Частные высшие учебные заведения привлечены по президентской программе о равенстве всех форм собственности в образовании.

В этом году 9 украинских частных высших учебных заведений будут принимать абитуриентов на бюджетную форму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он отметил, что 15 июня вступили в силу изменения в Условия приема на обучение в 2021 году, и, согласно им, учреждения частной формы собственности могут получить государственный заказ на подготовку специалистов, если поступающие их изберут. "На сегодня уже 9 частных заведений зарегистрировались как возможные получатели мест государственного заказа. Это реализован один из пунктов программы президента о равенстве всех форм собственности в образовании. И надеемся, что этот опыт будет положительным", - сказал Шкарлет.

Среди других новшеств вступительной кампании министр назвал расширение категории абитуриентов, которые могут подавать заявления на вступление в электронной форме. Теперь такую возможность распространили на лиц, которые должны получить образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, при условии наличия сертификата ВНО.

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Также, по его словам, для большинства специальностей расширен перечень предметов ВНО, которые можно использовать как третий конкурсный предмет.

Шкарлет сообщил, что нынешние абитуриенты, готовые учиться по контракту, могут подавать на вступление в УВО до 30 заявлений, а для поступающих на бюджетные места остается возможность подать до 5 заявлений.

Министр добавил, что абитуриенты, которые хотят, чтобы их заявления принимали участие в конкурсе не только на места госзаказа, но и на контрактные места, должны обязательно указать об этом в приемной комиссии.

"Они должны написать соответствующее заявление, иначе автоматически эти заявления будут исключены из конкурса на контракт", - подчеркнул Шкарлет.

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Автор: Инна Андалицкая