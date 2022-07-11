В общественных местах, свободных от курения, должен быть размещен соответствующий графический знак с текстом о запрете курения.

В Украине с сегодняшнего дня, 11 июля, запрещено курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", с сегодняшнего дня людям, которые пользуются электронными сигаретами или системами нагрева табака, стоит быть более внимательными, ведь с сегодняшнего дня все эти гаджеты приравняли к обычным сигаретам.

Перечень мест, где с 11 июля запрещено курение электронных сигарет, кальянов и тд:

Стоит отметить, что местные советы в своих пределах могут дополнительно определять такие места на любой срок.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. За курение электронных сигарет и систем нагрева табака в общественных местах придется платить 1 тыс. грн за первое нарушение. Если в течение года произойдет повторное нарушение - 10 тыс.

Если вы будете курить в кафе или в других заведениях, там будут наказывать штрафом не вас, а владельцев заведений. Размер наказания от 3 до 15 тысяч гривень.

Также предусмотрены штрафы за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Недобросовестных продавцов ждут штрафы до 10 тысяч 200 грн.

Что делать, если курильщик нарушает запрет?

Обратиться к нарушителю и попросить прекратить курить. Если это не действует - к персоналу заведения. Если и это не помогает - в полицию. Также можно обратиться в Госпотребслужбу.

Как сообщалось, 16 декабря 2021 года в Украине установили новые ограничения для курильщиков.

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