Сообщалось, что испытания боеприпасов планируют провести уже этой весной.

В Украине разрабатывают перспективные барражирующие боеприпасы воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поражения широкого диапазона разных целей.

Об этом говорится в видеопрезентации конструкторского бюро "Южное" по итогам работы в 2021 году, которая опубликована в YouTube.

Так называемые дроны-камикадзе будут применять современные схемы боевого использования.

Как сообщает портал "Милитарный", их можно будет запускать с разных авиационных пилотируемых и беспилотных авиационных платформ.

Читайте такжеТурция передаст Украине более 20 беспилотников "Байрактар" уже в ближайшее время - BloombergРанее стало известно, что испытания дронов-камикадзе в Украине планируют провести уже этой весной. После них боеприпасы могут принять на вооружение украинской армии.

А в ноябре сообщалось, что в Украине собираются впервые запустить серийное производство боеприпасов для гранатометов.

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