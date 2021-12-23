Украинская армия может получить дроны-камикадзе после того, как они пройдут испытания, отметил командующий Сухопутных войск.

В Украине весной могут практически провести испытания барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) и принять их на вооружение армии государства.

После этого можно будет приступить к оснащению такими боеприпасами подразделений Вооруженных сил Украины, рассказал в сюжете "2+2" командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"Весной мы сможем уже практически провести испытания этих боеприпасов и принятия их на вооружение... и практически приступить к оснащению наших подразделений", – сказал он.

По его словам, есть достаточно интересные разработки барражирующих боеприпасов разных типов.

В Украине разработаны барражирующие боеприпасы "Гром", "Охотник" и многоцелевой People Drone, который может быть дроном-камикадзе. People Drone еще летом обещали взять на вооружение украинской армии.

Журналисты узнали, что частные украинские предприятия производят боеголовки различных типов для польских дронов-камикадзе.

Читайте такжеВоенные испытали "Джавелины" и "Байрактары" под Николаевом (фото)"...Деньги на изготовление или закупку барражирующих боеприпасов Украина не выделяла. В ВСУ заявили, что средства на новейшее вооружение, которое будет спасать жизни военных, таки будут...", – говорится в сюжете.

Напомним, в 2019 году Украина получила турецкие боевые беспилотники Bayraktar, позже их приняли на вооружение армии нашего государства. В ВСУ сообщали, что дроны выполняю различные задания, в частности, боевые.

Что надо знать о барражирующих боеприпасах – краткая справка УНИАН

Барражирующий боеприпас (курсирующий боеприпас) – это тип беспилотников со встроенной боевой частью, который может в течение длительного времени находиться у цели в режиме ожидания, а затем оперативно ее атаковать, пишет "Википедия".

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