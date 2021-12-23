В Украине весной могут практически провести испытания барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) и принять их на вооружение армии государства.
После этого можно будет приступить к оснащению такими боеприпасами подразделений Вооруженных сил Украины, рассказал в сюжете "2+2" командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
"Весной мы сможем уже практически провести испытания этих боеприпасов и принятия их на вооружение... и практически приступить к оснащению наших подразделений", – сказал он.
По его словам, есть достаточно интересные разработки барражирующих боеприпасов разных типов.
В Украине разработаны барражирующие боеприпасы "Гром", "Охотник" и многоцелевой People Drone, который может быть дроном-камикадзе. People Drone еще летом обещали взять на вооружение украинской армии.
Журналисты узнали, что частные украинские предприятия производят боеголовки различных типов для польских дронов-камикадзе.
Читайте такжеВоенные испытали "Джавелины" и "Байрактары" под Николаевом (фото)"...Деньги на изготовление или закупку барражирующих боеприпасов Украина не выделяла. В ВСУ заявили, что средства на новейшее вооружение, которое будет спасать жизни военных, таки будут...", – говорится в сюжете.
Напомним, в 2019 году Украина получила турецкие боевые беспилотники Bayraktar, позже их приняли на вооружение армии нашего государства. В ВСУ сообщали, что дроны выполняю различные задания, в частности, боевые.
Что надо знать о барражирующих боеприпасах – краткая справка УНИАН
Барражирующий боеприпас (курсирующий боеприпас) – это тип беспилотников со встроенной боевой частью, который может в течение длительного времени находиться у цели в режиме ожидания, а затем оперативно ее атаковать, пишет "Википедия".