Новая государственная инициатива обеспечит предоставление образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь.

Кабинет министров принял решение о создании государственного учреждения "Школа супергероев".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принятая во время заседания правительства.

Так, эта государственное учреждение обеспечит предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного и полного общего среднего образования детям, находящимся на стационарном лечении, в том числе в связи с COVID-19, или которым оказывается реабилитационная помощь.

Как сообщили в пресс-службе МОН, по разработанной модели при крупных детских больницах во всех областях Украины будут созданы образовательные центры, где смогут получить образовательные услуги дети, имеющие онкологические заболевания, СПИД, нуждающиеся в постоянном гемодиализе, ожидающие операции, находящиеся в ожоговых центрах и психиатрических больницах, находящиеся в больницах с COVID-19, получающие реабилитационную помощь.

Образовательные услуги будут бесплатно предоставляться мотивированными педагогами со специальной подготовкой и соответствующими зарплатами для работы именно с такой категорией воспитанников и учащихся. Для обеспечения качественным образованием предусмотрено создание в "Школе супергероев" учебно-методического центра, который обеспечит разработку методик и внедрение современного мирового опыта.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что созданное госучреждение позволит обеспечить непрерывность получения соответствующего образования и развитие детей независимо от состояния их здоровья.

Читайте такжеВ МОН опровергли информацию о введении "дистанционки", а в Минздраве объяснили условия перехода на онлайн-образованиеОн подчеркнул, что благодарен каждому волонтеру и организации Small Heart with Art, телеканалу "1+1", основавшему проект "Право на образование", которые не первый год поддерживали детей в больницах и обеспечивали им возможность получать знания.

Учредителем государственного учреждения "Школа супергероев" является Кабинет министров. Она будет финансироваться из государственного бюджета Украины.

Постановление Об образовании "Школы супергероев" вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Киева ужесточили карантинные ограничения в столице и перевела с 1 ноября все школы на дистанционную работу.

Авторы: Леся Лещенко, Виктория Токарева