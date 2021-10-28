Детские сады в Киеве продолжат работать, но с соблюдением правил "красной" зоны карантина.

Из-за усиления карантинных ограничений в Киеве столичные школы переходят на дистанционное обучение.

Ограничения для киевских школьников начнут действовать с 1 ноября. Об этом во время брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1-го до 11-го класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в нашем городе", - сказал Кличко.

Он отметил, что соответствующее решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Читайте такжеВ Украине 80% госпитализированных с COVID-19 зависят от кислорода - Ляшко

При этом, детские сады в Киеве продолжат работать, но с соблюдением правил "красной" зоны карантина: "при условии вакцинации 100% персонала учреждений", - подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что дети смогут посещать места массового скопления людей, в частности торгово-развлекательные центры, только с родителями, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных ограничений с понедельника, 1 ноября, в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в столице.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий