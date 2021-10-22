Соответствующее поручение Кабмину дал Совбез.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров обеспечить бесперебойную поставку газа населению, теплогенерирующим и коммунальным предприятиям, а также организациям до завершения отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Кабинету министров поручено в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойного и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям в соответствии со статьей 11-й закона Украины "О рынке природного газа" до завершения отопительного сезона", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Читайте такжеВ Молдове ввели чрезвычайное положение из-за газового кризиса - СМИПозже в "Нафтогазе" заявили, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр, но без учета налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовая предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

13 октября в "Нафтогазе" заявили, что намерены предложить частным предприятиям контракты на поставку газа по фиксированной цене.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. К середине октября цены на газ опустились в среднем до 1100 долл. за тыс. куб. об.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Автор: Дмитрий Шварц