Общая смертность от респираторных болезней в Украине за осенне-зимний период составила 35028 человек.

В течение осени и зимы 2020-2021 годов от гриппа и пневмонии в Украине умерло 9948 человек – втрое больше, чем за осень-зиму 2019-2020.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В течение осени и зимы 2020-2021 гг. от гриппа и пневмонии в Украине умерло 9948 людей. За аналогичный период 2019-2020 гг., количество умерших от данных респираторных болезней составило 3277 человек.

Также за период осени-зимы 2020-2021 года 25080 людей умерли в результате COVID-19.

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Общая смертность от респираторных болезней в Украине за осенне-зимний период составила 35 028 человек.

Осенью и зимой также возросла смертность от болезней органов дыхания — с октября по февраль умерло 12 718 больных.

В Опендатаботе отметили, что данные Госстата до сих пор опаздывают почти на два месяца, поэтому реально оценить масштабы смертности в Украине пока невозможно.

"Данные о смертности - это база для принятия решений государства и общины. Данные Госстата до сих пор опаздывают почти на два месяца, и мы не можем реально оценить масштабы смертности в Украине на это время. Мы будем обновлять данные сразу, как только служба статистики будет обнародовать показатели смертности", – отметили представители платформы "Опендатабот".

По данным Минздрава, по состоянию на 27 апреля в Украине зарегистрировано 42 950 летальных случаев от осложнений коронавируса.

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В марте ученые обнаружили, что обычный грипп мешает распространению коронавируса.

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Автор: Виктория Гордиенко