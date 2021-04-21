Ученые заметили, что летальность среди COVID-больных в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,5%.

Национальная академия наук Украины заявляет, что смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато и ожидается ее снижение в ближайшие дни.

Об этом говорится в прогнозе НАНУ относительно развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года.

Отмечается, что в течение последней недели наблюдается уверенное угасание количества новых выявлений COVID-19.

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«Количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев», - отметили ученые.

Также отмечается, что смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

Кроме того, в НАНУ отметили, что наблюдаемая летальность среди COVID-больных в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,5%.

Также НАН прогнозирует, что в течение недели с 28 апреля по 4 мая среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине составит 11 тыс. 122.

«Среднее количество новых выявлений уменьшилось до 12 743 человек в день, среднее количество летальных случаев равняется 372 смертям в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 10 тыс. 529 (Prophet) и 12 тыс. 369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля и 11 тыс. 122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая», - отмечают ученые.

Также отмечается, что в течение последней недели выявленная заболеваемость ускорила снижение.

«Количество случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Количество новых госпитализаций, по данным Meddata, также снизилось более чем на 10%. В то же время количество новых летальных случаев сократилось менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато», - говорится в материалах НАНУ.

Также обращается внимание на синхронность снижения количества случаев болезни со снижением интенсивности тестирования.

«Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление случаев болезни является ключевым, упало на 12%», - отметили в НАНУ.

Кроме того, за последнюю неделю наблюдались наибольшие по абсолютной величине темпы снижения выявленной заболеваемости за все время наблюдений, которое, к тому же, происходило синхронно во всех группах регионов: ежедневно выявляли в среднем на 2060 случаев болезни меньше, чем неделю назад.

«Хотя основной вклад в такое снижение по-прежнему сделали регионы запада страны, к неожиданно стремительному снижению перешел и «Столичный регион», где еще неделю назад заболеваемость продолжала расти», - говорится в отчете.

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Автор: Константин Гончаров