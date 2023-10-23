На данный момент медики из США и Канады при поддержке "Метинвеста" уже провели 30 таких операций.

Уже более 30 реконструктивных операций на лице и шее получили раненые на войне украинцы в рамках миссии канадских и американских медиков Face the Future Ukraine в Ивано-Франковске 15-22 октября 2023 года.

Кроме операций, мировые специалисты провели международные симпозиумы по лечению военных травм для украинских хирургов и медперсонала. Одним из организаторов визита миссии в Украине стала гуманитарная инициатива "Метинвеста" "Спасаем жизни".

Чтобы выполнить сверхсложные операции, в Украину прибыла команда из 15 мировых специалистов: реконструктивных хирургов, окулопластов, пластических хирургов, оториноларингологов, хирургов-онкологов, анестезиологов и медицинских сестер. Вместе с ними работали и учились украинские специалисты из Ивано-Франковска, Киева и Запорожья.

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Украинские медики готовились к операциям в течение пяти месяцев: отбирали пациентов, разрабатывали планы операций, консультировались с иностранными коллегами.

"Для многих пациентов биоинженеры готовили индивидуальные пластины, которые печатали на 3D принтере, чтобы восстановить целостность костей, фрагменты которых были уничтожены во время ранения", – говорит председатель Украинской ассоциации эндоскопической хирургии головы и шеи Наталья Комашко.

Пациентами стали военнослужащие из разных уголков Украины. Все они имеют тяжелые минно-взрывные ранения лица и шеи: повреждение орбиты глаз, сложные ранения носа и отсутствие фрагментов челюстей. Среди прооперированных – двое мобилизованных в ВСУ сотрудников "Метинвеста" и четверо военных из регионов присутствия компании – Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Для всех пострадавших реконструктивные операции были бесплатными.

"В Украине мы видим самые тяжелые комбинированные случаи за весь наш опыт работы. Поэтому планируем продолжать возвращаться раз в полгода в Украину, чтобы помогать вашим защитникам и обучать украинских коллег, чтобы эти операции стали доступными и в Украине", – отмечает основатель и президент Фонда Face the Future, профессор Университета Торонто Питер Адамсон.

Напомним, инициативу "Спасаем жизни" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Также инициатива создала направление протезирования для украинцев, которые получили повреждения конечностей из-за войны: сейчас процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 60 человек, из которых 20 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.