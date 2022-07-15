У жителей временно оккупированных территорий нет возможности что-либо покупать, уже происходит бартер.

Россияне устроили гуманитарную катастрофу на Херсонщине. Люди выживают благодаря еде по бартеру и выплатам пенсий после получения российских паспортов.

Об этом в интервью "НВ" рассказал Юрий Соболевский, заместитель председателя Херсонского облсовета.

По словам Соболевского, российские захватчики создали условия, при которых некоторые из тех, кто остался на Херсонщине (около 50% населения), вынуждены обращаться за российскими паспортами.

В частности, это касается пенсионеров, которых полностью лишили возможности получать выплачиваемую Украиной пенсию.

"Поэтому для некоторых пенсионеров единственный путь хоть какие-то деньги получать, чтобы приобрести за них какую -то еду, - это получить их паспорт и получать эту фейковую пенсию. На самом деле такие люди (которые получают паспорта от оккупантов - УНИАН) есть. Не так много, но есть. Безусловно, это люди, у которых нет возможности выбора. Или с голоду умереть, или все же получить эту кровавую бумажку и потом деньги, за которую они могут купить еду", - говорит Соболевский.

На территории, которая сейчас контролируется оккупантами, гуманитарная катастрофа. По словам заместителя председателя облсовета, наблюдается "дефицит всего", люди выживают благодаря бартеру.

"Ситуация очень сложная. А в небольших городах и общинах еще значительно хуже, чем в самом Херсоне. Ведь практически уничтожена любая торговая сеть. Если были какие-то один-два магазина на небольшой городок, то не факт, что они работают. И у людей вообще нет возможности что-либо покупать, уже происходит бартер. Также есть у нас населенные пункты, где большая проблема даже с поставкой электроэнергии", - говорит он.

Ранее исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что когда украинские военные зайдут в Херсон, мир увидит еще одну Бучу - русские прибегают к самым страшным преступлениям.

Вас также могут заинтересовать новости: