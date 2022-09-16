Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В Верховной Раде зарегистрировали Проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно управления автомобилями, которым предполагается разрешить управление легковым автомобилем с 16 лет.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, лица, которые достигли 16-летнего возраста с письменного нотариально удостоверенного согласия родителей, могут управлять транспортными средствами категории В, если они оснащены автоматической коробкой передач.

Видео дня

Если же на автомобиле установлена механическая коробка передач, то такими машинами, согласно проекту закона, могут управлять лица, достигшие 17-летнего возраста.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Раде хотят выпускать мужчин за границу под ежемесячный взнос. Если законопроект примут, мужчины смогут выезжать при условии внесения гарантийной оплаты в государственный банк 13 000 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: