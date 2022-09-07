Соответствующее решение принято с целью поддержания высокого авторитета военной разведки и чествования побед военных разведчиков.

Президент Владимир Зеленский постановил ежегодно 7 сентября отмечать День военной разведки Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №629/2022 от 7 сентября.

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В частности, президент постановил установить в Украине День военной разведки Украины, который будет отмечаться ежегодно 7 сентября.

Соответствующее решение принято с учетом значительного вклада военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки и чествования подвигов военных разведчиков.

Как сообщал УНИАН, в разведке Украины предупредили, что в ближайшее время на всей линии фронта будут разворачиваться острые события.

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