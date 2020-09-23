Этот учебник не используется как базовый в образовательном процессе более 5 лет.

В Министерстве образования и науки уверяют, что учебник по украинскому языку, в котором имеется ошибка о дате основания Киева, не используется для обучения.

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Так в МОН прокомментировали скриншот страницы учебника «Украинский язык» (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., 2012 года издания), который распространен в социальных сетях и СМИ.

«Указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе», - говорится в сообщении.

Также в МОН отмечают, что сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, содержит новые учебники для 1-3 классов заведений общего среднего образования.

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Автор: Светлана Закелова