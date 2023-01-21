Украинские военные помешали российской диверсионно-разведывательной группе из шести человек прорваться в Сумскую область.
Инцидент произошел в пятницу, 20 января, рано утром, об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "Вчера около 5 часов утра группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнакивскую громаду", - сообщил Живицкий.
В то же время, украинские военные открыли огонь, и после этого враг сбежал.
Стоит отметить, что вражеские диверсанты и ранее пытались пересечь границу в Сумской области.
Ситуация в Сумской области во время войны с Россией - что надо знать
РФ уже не раз обстреливала Сумскую область, есть разрушения, пострадавшие и жертвы. В частности, 19 января Дмитрий Живицкий сообщил, что противники из минометов обстреляли Краснопольскую громаду, взорвались восемь мин. Кроме того, враги с беспилотника сбросили взрывчатку на приграничные территории региона.
9 января стало известно, что россияне нанесли по Сумской области 144 удара.