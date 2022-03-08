Сейчас происходит эвакуация горожан собственным автотранспортом.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ходе эвакуации из города Сумы.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном на странице Живицкого в Facebook.

"На данный момент проходит эвакуация горожан собственным автотранспортом. Организованная колонна отправилась в направлении города Ромны... Едут частные автомобили. Они едут в сопровождении автомобиля Красного Креста", - отметил он.

При этом, Живицкий подчеркнул, что конечное время выезда из города Сумы - 19.30.

"Чтобы не было проблем, чтобы не было замечаний, чтобы не было какого-то негатива. После 19:30 блокпост на Роменской закрывается и выехать из Сум будет невозможно. Режим тишины согласован до 21:00. Поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность, и чтобы люди могли выехать с территории Сумской области до 21:00, выезд из города Сумы, максимум - это 19:30", - добавил он.

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