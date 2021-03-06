В столице состоялась акция "Верните Гостиный двор общине Киева"

Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как Киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.

В Киеве состоялась акция общественности возле Гостиного двора с требованием вернуть его общине Киева.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Участники акции требовали вернуть Гостиный двор общине Киева.

"Где план работ по ревитализации Гостиного двора?! У киевлян лопается терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства – огромная руина, памятник коррупции и несостоятельности украинского государства. Киевляне на сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный (памятник национального значения) от разрушения, потому что правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас его разрушают. Почему до сих пор Гостиный двор занят рейдерами?!",- отмечается на странице события в Фейсбук "За восстановление Гостиного двора!".

Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как Киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.

"Требуем: 1. Прогнать рейдеров из государственной собственности. 2. Немедленно начать процесс восстановления Гостиного, предоставить проектную документацию и начать работы. 3. Способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства – центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений", - отмечается в требованиях на странице события.

В четверг состоялась акция под Министерством культуры и информации Украины, участники которой объявили бессрочную акцию с требованием к Кабинету министров вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность Киева ради спасения памятника от разрушения.

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Автор: УНИАН