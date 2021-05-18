В центре инсталляции - комната с вещами, которые владельцы не успели даже собрать.

В столице открыли инсталляцию "Рассвет" как напоминание о депортации крымчан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сюда пришли крымчане, для которых депортация - это история их собственных семей. В центре инсталляции - комната с вещами, которые владельцы не успели даже собрать. У людей не было времени на сборы, их посадили в товарные вагоны и вывезли на восток. На стенах - проекции записей с воспоминаниями очевидцев.

«Когда вы садитесь на эту кровать, вы можете почувствовать тепло человека, здесь спала. То есть это очень эмоциональная история: вы чувствуете тепло, а также слышите интимные истории людей, которые об этом рассказывают», - говорит автор инсталляции Фатима Осман.

Читайте такжеУкраина сегодня чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Напомним, 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. В этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымскотатарского населения Крыма.

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Автор: Денис Прядко