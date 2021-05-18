По словам министра, МИД Украины системно работает над признанием мировым сообществом этого преступления сталинского режима.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество признать геноцидом советскую депортацию крымских татар в 1944 году.

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Руководитель МИД напомнил, что «77 лет тому назад сталинский режим за считанные дни силой вывез в отдаленные районы Центральной Азии и Сибири более 200 тысяч крымских татар. Это трагическая страница в истории Украины, истории крымских татар, истории человечества, потому что любой геноцид является трагедией не одного народа, а человечества в целом».

«Министерство иностранных дел системно работает над признанием этого преступления сталинского режима, и поэтому сегодня я пользуюсь случаем, чтобы еще раз обратиться к международному сообществу с призывом осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию тем, чем она на самом деле была - геноцидом крымскотатарского народа», - сказал Кулеба.

*** 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Автор: Виталий Саенко