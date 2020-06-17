В Шегинях пока пограничники проводили брифинг, двое людей перелезли через забор

Момент, когда люди перелазят через забор, сняли журналисты, которые вели стрим с брифинга. На переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы рассказывал об очереди на пешем переходе в пункте пропуска, а на его фоне человек перелезал через забор.

В понедельник, 15 июня, в пункте пропуска «Шегини» двое жителей Черкасской области перелезли через забор на нейтральной территории пешего перехода. Это происходило во время брифинга руководства относительно очередей на границе.

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Сегодня пограничники сообщили, что каждого оштрафовали на 170 грн, передает zaxid.net. Момент, когда люди перелезают через забор, сняли журналисты «Твоего города», которые вели стрим с брифинга. На переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель рассказывал об очереди на пешем переходе в пункте пропуска, а на его фоне человек перелезал через забор. Это случилось на нейтральной территории границы.

Сегодня Западное региональное управление Госпогранслужбы отреагировало и сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф, в частности они заплатили по 170 грн.

«Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска «Медика». Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска», – сообщили пограничники.

Они объяснили пограничникам, что решили вернуться обратно, потому что «оценили размер очереди». В пресс-службе Мостиского пограничного отряда уточнили, что нарушителями оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области.

Пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда Маргарита Вершинина пояснила, что если человек, пройдя проверку украинских пограничников, передумал иди в Польшу, он может той же полосой вернуться к пограничникам и написать заявление о возвращении в Украину. То есть им не нужно было перелезать через забор с одной полосы на другую, чтобы вернуться в Украину.

Пункт пропуска в Шегини единственный, где можно пересечь границу пешком. После возобновления работы во время карантина там фиксируют большие очереди. Украинские пограничники заявляют, что это из-за поляков, которые сейчас тщательнее проверяют всех украинцев.

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