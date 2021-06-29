Все предложения министерств, которые планируют воплотить как приоритетные, - это перечень безбарьерных изменений, которые должны произойти в Украине в ближайшие два года.

Жена Президента Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, которое создано для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. На заседании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотрены приоритетные инициативы от министерств в каждом из шести направлений безбарьерности, которые войдут в План мероприятий на 2021-2022 годы на выполнение Нацстратегии.

"Безбарьерность становится новой общественной нормой. Изменения, которые инициированы на совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения прежде всего о том, какой страной мы стремимся быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", – отметила Елена Зеленская.

К созданию плана мероприятий по реализации Нацстратегии безбарьерности было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от них получено более 250 предложений.

"Совместными усилиями мы должны сформировать четкий пошаговый план действий и определить для каждого направления безбарьерности приоритетные задачи, которые необходимо реализовать прежде всего. Будут сформированы конкретные пути преодоления всех барьеров, которые существуют в Украине", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Жена Президента Украины отметила важность создания плана мероприятий, поддержке Нацстратегии на всех уровнях власти и активной вовлеченности соответствующих министерств.

Все предложения министерств, которые планируют воплотить как приоритетные, - это перечень безбарьерных изменений, которые должны произойти в Украине в ближайшие два года. Это конкретные шаги, на которых правительство планирует сконцентрировать свое внимание, отметила Елена Зеленская. Отдельно:

Министерство здравоохранения Украины планирует до 2023 года внедрить Международную классификацию функционирования (МКФ). Эта реформа позволит перейти от определения ограничений человека к определению ее потенциала и лучше планировать услуги, лечебные и реабилитационные мероприятия для каждого, в зависимости от состояния и заболеваний.

Министерство инфраструктуры Украины на основе проведенного аудита международного аэропорта "Борисполь" разработает рекомендованные стандарты комфорта и безопасности для маломобильных групп населения, а также рекомендации по их внедрению во всех аэропортах Украины, а впоследствии – и на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Министерство социальной политики планирует создать единую интернет-платформу для дистанционного получения и доступа ко всем государственным социальным услугам для всех групп населения. Например, государственные веб-страницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха. Такие страницы уже работают на сайтах Минздрава, МИД, полиции Киева.

Это – часть предложенных проектов, которые планируют воплощать министерства. Сейчас идет общественное обсуждение проекта Плана мероприятий.

На следующем заседании Совета, которое состоится в июле, министерства должны представить доработанный проект Плана мероприятий с предложениями и определенной финансовой частью. Также на заседании должны быть утверждены ключевые индикаторы выполнения Плана мероприятий.

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Автор: Иван Бойко