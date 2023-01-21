Депутаты взяли наработки МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект.

В парламенте зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград артистов-предателей Украины.

"Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработки МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект", - сообщил в своем Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Также, по словам министра, парламентарии взяли за основу законопроект МКИП о "депушкинизации" - "в части процедуры вывода из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого, чтобы убирать их из публичного пространства".

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Как сообщил Ткаченко, вместе с депутатами в рабочей группе будут работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, сувернизации и лишении тоталитарного прошлого культурного пространства Украины.

Санкции против российских артистов: подробности

7 января президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет.

Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запрещено совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

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