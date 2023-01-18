49-летняя певица засветилась с не очень фотогеничной стороны.

Певица Наташа Королева, которая родилась в Украине, но много лет назад уехала жить и работать в Россию, сейчас молчит о войне. Она продолжает цинично выступать в Кремле и публикует счастливые фото в то время, когда РФ жестоко бомбит мирные украинские города. Сейчас Королева поделилась очередным фото, которое раскритиковали все ее подписчики.

На снимке видно, как артистку перекосило в области шеи. В комментариях пользователи предположили, что это может быть результатом либо пластических операций, либо экстренного похудения, когда вес уходит, а кожа не успевает адаптироваться под новые формы.

К слову, на фото она позирует со своим единственным сыном Архипом. Тот недавно заявил, что весной планирует уехать учиться за границу. Вероятней всего, в США. Не исключено, что таким образом юноша пытается "откосить" от воинской службы, ведь сейчас он является студентом российского вуза, а значит не попадает под призыв. А весной он заканчивает учебу и становится военнообязанным.

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Позиция Наташи Королевой и ее семьи касательно войны в Украине

Сама артистка, которая родилась в Киеве, молчит о войне, а вот ее муж Тарзан открыто поддерживает кровожадные действия Кремля.

Единственное, что сказала недавно Наташа, так это то, что без проблем отпустит своего мужа-стриптизера на войну, если ему придет повестка.

В СМИ пишут, что мама Королевой Людмила Ивановна Порывай выступила против войны, и из-за этого перестала общаться со своим зятем. Однако официального подтверждения не было.

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