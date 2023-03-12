Специалисты оперативно взялись за решение этого вопроса.

В Киеве в работе подземки произошел технический сбой, из-за которого не работали только что пополненные транспортные карты.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают транспортные карты, которые были только что пополнены", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что специалисты оперативно взялись за решение этого вопроса. В то же время оплатить проезд можно:

транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее;

разовым бумажным Qr-билетом;

Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев цифровой";

бесконтактной банковской картой;

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

По состоянию на сейчас транспортные карты снова работают в обычном режиме.

Обновление в Киевском метрополитене.

Как ранее сообщал УНИАН, в городское приложение "Киев цифровой" добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты. Для этого нужно выбрать транспортную карту в приложении и нажать "Создать QR-билет". Далее билет из поездки появится в общем списке QR-билетов.

Вас также могут заинтересовать новости: