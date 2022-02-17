Количество лиц, которые впервые приобрели оружие, не увеличилось, отметил Замглавы Нацполиции.

В Украине люди не стали покупать больше оружия на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в нашу страну.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на слова заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

"Информация о том, что люди начали больше покупать оружия, не соответствует действительности. Количество лиц, которые впервые приобрели оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, которые уже имеют разрешение на его приобретение и хранение", - отметил он.

Фацевич рассказал, что полиция осуществляет тщательный контроль за оборотом оружия и постоянно проводит проверки условий его хранения.

По его словам, Нацполиция постоянно осуществляет контроль за оборотом оружия, в том числе охотничьего, для предупреждения фактов неправомерного использования и обращения.

Также замглавы Нацполиции рассказал механизм получения разрешения на приобретение и хранение охотничьего оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что по неофициальным данным оружейных магазинов, в Украине с начала года резко выросли продажи оружия и снаряжения на фоне сообщений об угрозе российского вторжения.

Законопроект об оружии: что известно

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект об оружии.

Как рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в законопроекте не будет положений относительно короткоствольного огнестрельного оружия.

Он напомнил, что парламент уже рассматривал законопроект об оружии, но тогда позиции разделились, "потому что половина зала поддерживала приобретение и хранение короткоствола (речь идет о короткоствольном огнестрельном оружии – УНИАН), а другая – была категорически против".

Легализация короткоствольного оружия в Украине

4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335) и альтернативный к нему.

Законопроектом №4335 предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения.

Право на получение удостоверения имели бы дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия, и курсы по обращению с оружием.

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