Официальные причины смерти украинца пока не названы. Их установят после вскрытия, которое проведут в Панаме.

В территориальных водах Панамы при загадочных обстоятельствах на борту иностранного судна скончался украинский капитан.

Об этом УНИАН сообщил морской юрист Николай Гольбин, к которому обратилась супруга капитана.

По его словам, о смерти жителя Одесской области – капитана судна CENTURY – стало известно в четверг, 20 мая. Моряки сообщили о случившемся судовладельцу. Каюту опечатали, и, по данным юриста, тело несколько дней пролежало в запертом помещении.

«В Панаме – субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях… Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник», - сказал Гольбин.

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Официальные причины смерти украинца пока не названы. Их установят после вскрытия, которое проведут в Панаме. По данным юриста, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

При этом, часть экипажа не верит в естественную смерть 38-летнего капитана. В частности, некоторые моряки анонимно сообщили, что на борту имели место конфликты, и «если бы кто-то что-то подмешал капитану в лекарства», они бы не удивились.

По словам моряков, судно CENTURY (IMO 9253260, флаг Антигуа и Барбуда) следовало из Шанхая в Панаму.

Как уточнил юрист, на днях должна была произойти смена экипажа и капитан на текущей неделе планировал вернуться домой.

У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

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Автор: Лариса Козовая