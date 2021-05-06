В рамках расследования уголовного производства о нападении в Тернопольской области на жилье 24-летнего участника АТО, который, отражая это нападение, смертельно ранил одного из мужчин, следствием и прокуратурой было принято решение открыть еще одно производство.

В отношении напавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство о нарушении неприкосновенности жилища.

Читайте такжеНа Тернопольщине участник АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом (фото)Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая.

Она отметила, что в рамках расследования уголовного производства о нападении на жилье 24-летнего участника АТО, который, отражая это нападение, смертельно ранил одного из нападавших, следствием и прокуратурой было принято решение открыть еще одно производство - по ст. 162 Уголовного кодекса - нарушение неприкосновенности жилища.

Гурецкая уточнила, что в настоящее время никому из нападавших подозрения по этой статье УК еще не вручены.

Также она добавила, что пока процессуальное руководство по этому делу осуществляет Теребовлянская местная прокуратура, но не исключила, что в связи с передачей дела о нападении на ветерана в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве процессуальное руководство может измениться.

Кроме того, Гурецкая отметила, что в настоящее время ходатайство об изменении ветерану меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство никто в суд не подавал.

В свою очередь руководитель Центра связей с общественностью полиции Тернопольской области Сергей Крета уточнил, что об изменении меры пресечения может ходатайствовать либо прокурор, либо адвокат подозреваемого.

Также он добавил, что сейчас ветеран еще находится под домашним арестом.

Напомним, что ст. 162 Уголовного кодекса квалифицирует нарушение неприкосновенности жилища как незаконное проникновение в жилище или другое владение лица. Если проникновение совершено с применением насилия или угроз, то такие действия наказываются лишением свобода на срок от 2 до 5 лет.

Нападение на дом участника АТО: детали

2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, 24-летний участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападавших на его дом.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала на дискотеку в местный клуб из соседнего села Ивановка. В клубе 24-летний местный житель сделал им замечание. Начался конфликт. Чтобы избежать драки, житель Глещавы ушел домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. О нападавших юноша сразу сообщил в полицию.

В момент хулиганства в доме вместе с ним была мама. Как объясняет подозреваемый, он испугался за нее, поэтому взял в руки нож. Когда началось столкновение, юноша ударил ножом одного из нападавших. Потерпевший, отбежав 300 метров, умер от потери крови, сообщали в полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. На момент драки, по данным Купчака, он был трезв.

Юноше объявили подозрение по статье 118 УК ("умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны"). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня, 6 мая, глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения ветерану АТО, который для самообороны применил оружие.

Также он сообщил, что следствие по этому делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

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Автор: Дмитрий Хилюк