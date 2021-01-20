По его словам, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается еще больше.

В оккупированном Россией Крыму проводится принудительная вакцинация украинских граждан неизвестной вакциной.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в ходе совместных комитетские слушания на тему: «Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: парламентское измерение».

Читайте такжеУкраинские правоохранители отреагировали на задержание 120 крымских татар в оккупированном Крыму

«Мы имеем факты, по сути, принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества», - заявил Кориневич.

По его словам, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается еще больше. «Так называемая российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму - это и отсутствие должного количества госпитальных коек, это и отказ в госпитализации граждан, это и перемещения больных COVID-19 из госпиталей в санатории, где им не оказывается соответствующая медицинская помощь», - добавил Кориневич.

Он отметил, что украинские граждане в Крыму не имеют возможности по собственному желанию сделать тест, а ожидания кареты скорой помощи может длиться до 24 часов. «Был случай, когда умер крымчанин, которого скорая отказалась госпитализировать», - добавил Кориневич

Он также отметил, что на это необходимо обращать внимание международных партнеров.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк