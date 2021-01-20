В оккупированном Россией Крыму проводится принудительная вакцинация украинских граждан неизвестной вакциной.
Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в ходе совместных комитетские слушания на тему: «Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: парламентское измерение».
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«Мы имеем факты, по сути, принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества», - заявил Кориневич.
По его словам, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается еще больше. «Так называемая российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму - это и отсутствие должного количества госпитальных коек, это и отказ в госпитализации граждан, это и перемещения больных COVID-19 из госпиталей в санатории, где им не оказывается соответствующая медицинская помощь», - добавил Кориневич.
Он отметил, что украинские граждане в Крыму не имеют возможности по собственному желанию сделать тест, а ожидания кареты скорой помощи может длиться до 24 часов. «Был случай, когда умер крымчанин, которого скорая отказалась госпитализировать», - добавил Кориневич
Он также отметил, что на это необходимо обращать внимание международных партнеров.
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