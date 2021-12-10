Животное никак не смущали зрители, а продавец никак не реагировал на необычного гостя.

Необычный посетитель лакомился выпечкой в одном из киевских уличных кафе. Наглый грызун ел прямо на витрине, где его и увидели бдительные прохожие.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал Киева Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел возле столичной станции метро "Лесная".

Читайте такжеВ Харькове школьница нашла в макаронах гусеницу: столовая обвиняет девочку в "клевете" (фото)"Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на Лесной", - говорится в сообщении.

При этом продавец то ли не увидел, то ли просто проигнорировал хвостатого гостя, но не предпринимал никаких действий

"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из супермаркетов Запорожья сняли ролик, на котором мышь отчаянно бегала в холодильнике с полуфабрикатами.

На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.

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Автор: Анастасия Горбачева