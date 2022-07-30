Соучредитель благотворительной организации, волонтер и бывший полицейский переправляли через госграницу военнообязанных.

В Одесской области заблокировали схему пересечения границы для мужчин, стоимость услуги составляла 9 тысяч долларов.

Об этом в Facebook сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

Отмечается, что заблокирована схема по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

"Оперативники спецслужбы установили, что "миграционную" деятельность организовали соучредитель одной из благотворительной организации и ее волонтер, их пособник - бывший полицейский. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 9 тыс. долларов с одного потенциального призывника", - говорится в сообщении.

Для беспрепятственного прохождения блокпостов злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования с охраны общественного порядка, а также опознавательные знаки участников Теробороны. Фактически же, организаторы трансграничного трансфера, прикрываясь удостоверениями, незаконно переправляли уклоняющихся автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени".

По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение; деньги, травматическое оружие и транспортные средства.

Сейчас трем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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