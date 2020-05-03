Планируемая стройка - курорт с "экологической философией", основанной на современных технологиях.

В Одесской области построят город-курорт, в котором откроют 80 отелей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях заявил директор центра туризма "Южная лига" Фазиль Аскеров.

Он поясняет, что речь о строительстве, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года на прошедшем в Киеве форуме Ялтинской европейской стратегии.

По словам Аскерова, город-курорт "Дунайя" - круглогодичный курорт с гемблинг (игорной) зоной разместят на песчаной косе, часть которой – дамба, между озером Сасык и Черным морем.

Под строительство в общей сложности будет отведено более 500 га земли, планируется обустройство 10-километровой набережной.

"Более 80 отелей (самый маленький на 150 номеров), а самый большой на 1 тысячу номеров. Двадцать тысяч гостиничных номеров, 25 тысяч рабочих мест. Место для проведения музыкальных фестивалей мирового уровня на 50 тысяч человек", - заявил Аскеров.

Он утверждает, что планируемая стройка - курорт с "экологической философией", основанной на современных технологиях.

Первые отели откроются в 2022 году, первый миллион туристов город, как предполагается, примет в 2025 году, а к 2030 году туристический поток составит 6 миллионов человек в год.

Как утверждает Аскеров, объем частных инвестиций составит более 2,5 миллиарда долларов.

"Проект по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Архитектурная работа - команда Сергея Гусева", - написал директор центра.

Экономическая составляющая проекта разработана сотрудниками Одесского национального экономического университета.

Аскеров также напомнил, что о вышеназванной зоне для развития туризма говорил на парламентских слушаниях в 2016 году бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

Отмечается, что после окончания карантина будет проведена публичная презентация проекта для широкой общественности.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в Киеве прошел форум YES (Ялтинская европейская стратегия). Во время форума президент Владимир Зеленский заявил о предполагаемом строительстве "города с нуля" на побережье Черного моря.