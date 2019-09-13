Зеленский перечислил "врагов украинского счастья"

Президент Владимир Зеленский отметил, что защитники Украины должны вернуться домой победителями.

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцам для счастья необходимо преодолеть войну, бедность, коррупцию и зависть.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

«Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть», - отметил он.

«Каково наше видение счастливой украинской семьи? Первое и самое главное – все за столом, пустых стульев нет. Те, кто отважно защищают Украину, должны вернуться победителями», - подчеркнул президент.