Актрису похоронят на Втором христианском кладбище.

В Одессе завтра простятся с известной актрисой Ириной Токарчук, которая умерла 25 января.

Как сообщили в мэрии города, прощание с Токарчук состоится 27 января с 10:00 до 11:00 в помещении Одесского академического русского драматического театра.

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«Не стало легендарной актрисы театра, кино и телевидения Ирины Токарчук, ставшей известной многим зрителям благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры. За плечами у актрисы многолетний опыт работы в различных театрах и на киноплощадках. Ирина Токарчук любила Одессу и своим талантом прославляла наш город на весь мир», - отметили в мэрии.

Власти Одессы выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Токарчук.

Ее друг, кинокритик Евгений Женин сообщил, что 61-летняя актриса скончалась в результате сердечного приступа.

Ирина Токарчук: что известно

Вчера в Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук.

Ирина Токарчук работала в Одесском академическом русском драматическом театре и Доме клоунов (театр «Маски»).

Она сыграла десятки ролей в театре и кино. Большую популярность получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-шоу»).

В 2014 году за многолетний добросовестный труд, высокие трудовые и творческие достижения Токарчук была награждена Почетным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

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Автор: Лариса Козовая