Арт-объект продержался в городе всего день.

В Одессе снесли установленную в Международный день борьбы с насилием скульптуру. Инсталляция "Пандемия домашнего насилия" была посвящена женщинам, пострадавшим во время карантина, а потому была изображена в форме коронавирусной частицы и украшена объемным изображением женского полового органа из сусального золота.

О демонтаже скульптуры сообщил депутат Одесского облсовета Валерий Чигидин на своей странице в Facebook.

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"Арт-объект" в городском саду - демонтирован. Можно дальше наслаждаться осенней Одессой без "современного искусства", - написал Чигидин.

Депутат дополнил свой пост фотографией пустой ротонды в одесском Городском саду, где ранее была подвешена скульптура.

Ранее УНИАН сообщал, что бразильская художница Джулиана Нотари представила свою новую художественную инсталляцию под названием "Дива" в художественном парке в штате Пернамбуку — это 33-метровая скульптура в форме вагины.

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Автор: Екатерина Малюга