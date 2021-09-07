В городе менее 20 школ смогут работать в условиях "желтой" зоны.

В Одессе с 13 сентября на дистанционную форму работы может перейти большинство школ из-за низкого уровня вакцинации работников этих учреждений от COVID-19.

Об этом заявил директор департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

"Уже с понедельника, 13 сентября, Украина, скорее всего, попадет в "желтую" зону карантина из-за превышения показателей заболеваемости. А потому, именно с этой даты вступают в силу изменения в постановление Кабмина №1236, которые предусматривают, что в обычном режиме могут работать только те образовательные учреждения, в которых 80% работников вакцинировались. В противном случае – дистанционное обучение", - сообщил Лончак.

По его данным, в регионе этим требованиям отвечают только следующие учебные заведения Одесского городского совета: специализированные школы № 40, 69 и 32, школы № 44, 1, 8, 16, 25, 45, 127 и 130, лицеи №19 и 53, УВК №4, гимназия №8, начальные школы №64 и №96.

Читайте такжеВ Кабмине разъяснили, могут ли работодатели заставят сотрудников вакцинироватьсяВ Одесской области соответствующим требованиям соответствуют 9 учебных заведений Куяльницкого сельского совета, два – Яськовского сельсовета, а также ряд учреждений в поселках Вилково, Саврань, Великомихайловка, в городе Ананьев и других.

По данным Лончака, худшие показатели (ни одного вакцинированного сотрудника) в Петропавловской, Бородинской, Захаровской, Шабовской, Ананьевской, Староказацкой, Маразлиевской, Николаевской, Затишанской и других территориальных общинах области.

"Департаментом здравоохранения ОГА совместно с департаментом образования созданы мобильные бригады по вакцинации, которые будут направлены на места, в учебные заведения. Ответственность руководителей – обеспечить коллективный иммунитет ваших работников. Другого выхода не вижу", - заявил Лончак.

Ситуация с коронавирусом в Украине

6 сентября в Украине было выявлено 2197 новых случаев COVID-19, госпитализированы 485 человек, 53 человека умерли от осложнений.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 2,3 млн человек. Из них 54054 умерли от осложнений заболевания, а более 2,2 млн человек - выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито более 5,6 миллиона человек.

Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Украины в "желтую" зону эпидемической опасности запланировано на четверг, 9 сентября.

Автор: Лариса Козовая