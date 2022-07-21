Деньги коллаборантам сбрасывают на карточки.

Оккупанты платят николаевским колаборантам по 1500 грн за полезную информацию.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По 1500 грн, бросают на карточки за полезную для оккупантов информацию. Любую, которую они считают полезной", - сказал он.

Также Ким добавил, что в Николаеве внедрят продленный комендантский час на несколько дней, во время которого отработают полученные данные относительно местных коллаборантов.

"Планируем вместе с военными через неделю-две. Кроме того, что у нас есть определенные задачи, мы еще будем тренировать отработку блокпостов и работу с ДРГ... Предварительно сообщим за два-три дня, чтобы люди смогли спланировать свои действия, закупить продукты и все такое", - рассказал чиновник.

По его словам, за несколько дней он получил 96 сообщений о коллаборантах в городе.

"Там много непрофильного, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем", - сказал он

Как сообщал УНИАН, недавно председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о коллаборантах в Николаеве. Также он заявил, что для их выявления город планируют закрыть на несколько дней.

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