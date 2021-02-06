Мужчины находились в розыске за уклонение от отбывания наказания за незаконное завладение транспортными средствами.

В Николаеве полицейские задержали двух злоумышленников, которые с 2015 года находились в розыске за уклонение от отбывания наказания за незаконное завладение транспортными средствами.

Читайте такжеВ Украине сообщили о подозрении "вору в законе" и двум "смотрящим"Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области в сопровождении бойцов КОРД, и сотрудники Николаевского районного управления полиции задержали 29-летнего мужчину, который позиционирует себя как приближенного к «криминальному авторитету», и его 25-летнего сообщника. Фигуранты с 2015 года находились в розыске за уклонение от отбывания наказания за незаконное завладение транспортными средствами в Баштанском районе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе санкционированных обысков в транспортных средствах и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли ножи, расфасованный готовый к употреблению каннабис и спецсредство. Также в ходе обыска были обнаружены паспорт гражданина Украины и удостоверение водителя 29-летнего злоумышленника с измененными анкетными данными, с помощью которых он все это время скрывался.

Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Сообщается, что по решению суда за уклонение от отбывания наказания и за незаконное завладение транспортными средствами оба злоумышленника будут помещены в следственный изолятор.

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Автор: Екатерина Жирий