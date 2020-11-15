Праздник приурочен двум революциям, которые состоялись в Украине в начале XXI века и оставили определяющий и незабываемый след в истории.

День достоинства и свободы – один из знаковых официальных праздников в новейшей истории Украины. Установлен он в честь двух знаменательных и судьбоносных событий, произошедших в Украине, – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День достоинства и свободы: дата в 2020 году

Праздник День достоинства и свободы имеет постоянную дату празднования. Каждый год это происходит 21 ноября - в годовщину начала Евромайдана. Праздник учредил в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко указом "О Дне достоинства и свободы".

Читайте такжеДень памяти жертв голодоморов в 2020 году: дата чествования погибших и скорбные мероприятияДанный праздник можно назвать преемником Дня Свободы, который на протяжении 2005-2011 годов отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции, однако был отменен экс-президентом Виктором Януковичем.

Памятную дату ввели с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях, имевших место в Украине в начале XXI века.

Украинцы чтят патриотизм и мужество своих соотечественников, которые осенью 2004-го и в ноябре 2013 – феврале 2014 года стали в защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов Украинского государства и его европейского выбора.

Предыстория праздника Дня Достоинства и свободы

21 ноября 2013 года в Украине начались протестные акции в ответ на решение тогдашней власти о приостановке курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Такие действия правительства времен президентства Виктора Януковича вызвали возмущение украинцев.

В ночь с 29 на 30 ноября силовики силой разогнали активистов, собравшихся на Майдане Независимости. Власти объясняли это желанием расчистить место для новогодней елки. Применение грубой силы к митингующим вызвало еще большую волну протестов – из проевропейских они превратились в антиправительственные и стали значительно масштабнее.

Трехмесячное отстаивание гражданами собственного достоинства и свободы стоило Украине многих жизней патриотов. Небесная Сотня – именно так впоследствии назвали протестующих, которые не пожалели своих жизней ради лучшего будущего для Украины.

В ночь на 22 февраля 2014 года тогдашний президент Янукович бежал из Украины. А после свержения его режима началась военная агрессия России, сопровождавшаяся аннексией Крыма и оккупацией отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

День достоинства и свободы: значение и символизм

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаДень достоинства и свободы – это не только об одном дне, это об изменении сознания украинцев, об их принципах и стремлении лучшего будущего. Это является подтверждением того, что несмотря на разные личные взгляды, украинцы умеют объединяться для отстаивания основных ценностей.

Выбрав свободу, Украина заплатила слишком высокую цену. По вине российского агрессора уже погибли тысячи украинцев, защищая мирную жизнь, независимость и территориальную целостность страны.

В День достоинства и свободы украинцы будут чтить память погибших во время Революции Достоинства, в частности, принося цветы и лампадки к памятным местам. По случаю праздника обычно проходят выставки и акции. Традиционно 21 ноября проходит поминальный молебен и возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

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Автор: Алина Вишневская