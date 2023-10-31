Несмотря на многочисленные нарушения в системе закупок Минобороны, зафиксированные аудитом Счетной палаты, на тендерную политику министерства продолжает влиять бывший уполномоченный на проведение тендеров Ярослав Федорчук.

Об этом сообщил политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда в своем блоге на сайте "Украинские новости".

"Яйца по 17, гречка по 108. Отсутствие мониторинга цен на продукты питания. Закупали на 30% дороже потребительских цен. Кормили бойцов хламом - 75% позиций каталога продуктов вообще не поставлялось частям. Зарабатывали на всем - даже на служебных животных. Могли сэкономить, но, конечно же, не сэкономили 7 млрд грн бюджетных средств. Таковы результаты аудита Счетной палаты Министерства обороны за первое полугодие 2023 года. То есть, все о чем говорили журналисты – признано официально", - отмечает автор блога.

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По его словам, один из бывших менеджеров министерства продолжает активно влиять на решения по тендерным закупкам.

"Поговаривают, что реальным, хотя и неофициальным куратором "нелетальных закупок" и связанных с ними тендерных процедур (а суммы там фигурируют значительные) в министерстве остается некий Ярослав Федорчук. Он в общении с коллегами и во время встреч с контрагентами представляет себя как "помощник заместителя министра". Именно он является тем "средним звеном", которое готовило документы для скандальных тендеров, за которые были арестованы топ-чиновники МОУ", - продолжает политолог.

Евгений Магда считает, что Федорчук - "аномальный долгожитель" министерства: с 2016 года на различных должностях занимался закупками в министерстве, в том числе во времена Резникова. Также автор блога отмечает, что Ярослава Федорчука в 2012 году задерживали за взятку.

"В 2012 году господин Федорчук работал юристом в министерстве, но в другом – Минэкономики. Где, по мнению ГУБОЗ и МВД, торговал лицензиями на право разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему. Задокументировали Федорчука на вымогательстве взяток от двух компаний - $45 тыс. с одной ООО и $30 тыс. с другой. Представители одной из ООО тогда обратились с заявлением в МВД, работники которого совместно с ГУБОП взяли Федорчука на месте преступления. Была проведена операция по передаче части взятки ($5 тыс.) Федорчуку мечеными купюрами, соответствующие следственные действия были надлежащим образом оформлены", - объясняет Магда.

Как отмечает автор блога, окончательно дело против Федорчука было закрыто лишь в 2023 году из-за того, что следственные прокуроры не поддерживали обвинения.

Напомним, что сегодня были обнародованы результаты аудита Счетной палатой за первое полугодие 2023 года Министерства обороны, выявившие ряд злоупотреблений, приведших к значительным потерям бюджетных средств, которыми распоряжалось Министерство.